Бесплатный и надежный VPN для тех, кому не все равно

Заполните форму и получите ключ доступа в свободный интернет без цензуры и блокировок
или подключитесь еще быстрее
с помощью Telegram-бота @vpn4peace_bot
Бесплатный VPN на базе технологии Outline
25 Гб трафика ежемесячно
Надежные и быстрые серверы в Амстердаме
Привет, меня зовут Федор Горожанко, я родился и до последнего времени жил в Санкт-Петербурге, но 23 февраля мне пришлось покинуть Россию из-за преследования по делу Алексея Навального. А уже на следующий день началась война...
Вместе с наступлением на украинские города Путин начал массированные репрессии внутри собственной страны. Тысячи задержанных на мирных митингах, блокировка соцсетей и СМИ, называющих вещи своими именами, военная цензура. Заблокированы оказались Instagram, Facebook, Twitter и все независимые медиа. Российские власти угрожают блокировкой и YouTube. Без VPN получать доступ к достоверной информации с каждым днем становится труднее. Интернет в России перестал быть свободным.
Впервые я настроил VPN-сервер для личных нужд еще в 2018 году, когда Роскомнадзор начинал свои безуспешные попытки заблокировать Telegram. Тогда же я раздал и несколько ключей доступа своим друзьям и родственникам, чтобы оставаться с ними на связи. В последние дни все больше людей из тех, кто остался в России, обращаются ко мне за помощью. Я раздал еще несколько десятков ключей и понял, что эту помощь надо масштабировать.
Поэтому я открываю «Окно в Европу» — бесплатный VPN на серверах в Нидерландах для тех, кто остается в России и кому не все равно.
Зарегистрируйтесь в два клика, и я отправлю на вашу электронную почту ключ доступа и инструкцию по подключению. Использование VPN позволит избежать любых российских блокировок и цензуры. Вы сможете свободно и безопасно вести переписку, получать и распространять независимую информацию. Подключайтесь! Это бесплатно и надежно.
или подключитесь еще быстрее с помощью Telegram-бота @vpn4peace_bot
Если просто и кратко, то VPN (от англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — это набор технологий, позволяющих создать защищенный туннель между вашим устройством и интернетом. Конкретно в нашем случаем вы безопасно подключаетесь к серверу, находящемуся в Европе, и уже с него обращаетесь к остальным ресурсам в мировую сеть, минуя все российские блокировки и запреты.
Серверы проекта «Окно в Европу» используют программное обеспечение Outline.
Вам не нужно разбираться в технических подробностях, чтобы начать пользоваться VPN — я настроил и оплатил серверы. Просто заполните форму, получите ключ доступа и инструкцию по подключению (я отправлю их на вашу электронную почту), а затем продолжайте свободно общаться и получать информацию в интернете, игнорируя все ограничения российского правительства.
Да, абсолютно.
В данный момент я готов выдавать ключи доступа с установленным лимитом месячного трафика в 25 Гб (обнуляется каждые 30 дней). Этого должно быть достаточно для просмотра почты, новостных ресурсов, пользования социальными сетями. При этом ресурсоемкие задачи (скачивание больших файлов, просмотр фильмов и т.п.) лучше делать с выключенным VPN. В будущем я постараюсь расширить канал.
Использование «Окна в Европу» для вас абсолютно бесплатно, я оплачиваю серверные мощности за свой счет и с помощью добровольных пожертвований.
Для меня важно, чтобы доступ в свободный интернет оставался бесплатным для каждого пользователя, однако аренда серверов и исходящий трафик стоят определенных денег. Мощности, необходимые для первых 500 ключей доступа, я оплатил самостоятельно. Аренда дополнительных серверов зависит от вашей поддержки. Вы можете пожертвовать проекту любым удобным способом.
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