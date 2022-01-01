Бесплатный и надежный VPN для тех, кому не все равно

Заполните форму и получите ключ доступа в свободный интернет без цензуры и блокировок

или подключитесь еще быстрее
с помощью Telegram-бота @vpn4peace_bot

Бесплатный VPN на базе технологии Outline

25 Гб трафика ежемесячно

Надежные и быстрые серверы в Амстердаме

О проекте

Привет, меня зовут Федор Горожанко, я родился и до последнего времени жил в Санкт-Петербурге, но 23 февраля мне пришлось покинуть Россию из-за преследования по делу Алексея Навального. А уже на следующий день началась война...

Вместе с наступлением на украинские города Путин начал массированные репрессии внутри собственной страны. Тысячи задержанных на мирных митингах, блокировка соцсетей и СМИ, называющих вещи своими именами, военная цензура. Заблокированы оказались Instagram, Facebook, Twitter и все независимые медиа. Российские власти угрожают блокировкой и YouTube. Без VPN получать доступ к достоверной информации с каждым днем становится труднее. Интернет в России перестал быть свободным.

Впервые я настроил VPN-сервер для личных нужд еще в 2018 году, когда Роскомнадзор начинал свои безуспешные попытки заблокировать Telegram. Тогда же я раздал и несколько ключей доступа своим друзьям и родственникам, чтобы оставаться с ними на связи. В последние дни все больше людей из тех, кто остался в России, обращаются ко мне за помощью. Я раздал еще несколько десятков ключей и понял, что эту помощь надо масштабировать.

Поэтому я открываю «Окно в Европу» — бесплатный VPN на серверах в Нидерландах для тех, кто остается в России и кому не все равно.

Зарегистрируйтесь в два клика, и я отправлю на вашу электронную почту ключ доступа и инструкцию по подключению. Использование VPN позволит избежать любых российских блокировок и цензуры. Вы сможете свободно и безопасно вести переписку, получать и распространять независимую информацию. Подключайтесь! Это бесплатно и надежно.

Получить ключ доступа и инструкцию по подключению

или подключитесь еще быстрее с помощью Telegram-бота @vpn4peace_bot

Вопросы и ответы

Что такое VPN?

Если просто и кратко, то  VPN (от англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — это набор технологий, позволяющих создать защищенный туннель между вашим устройством и интернетом. Конкретно в нашем случаем вы безопасно подключаетесь к серверу, находящемуся в Европе, и уже с него обращаетесь к остальным ресурсам в мировую сеть, минуя все российские блокировки и запреты.

Как это работает?

Серверы проекта «Окно в Европу» используют программное обеспечение Outline.

  • Это проект с открытым исходным кодом, который разрабатывает команда Jigsaw (структурное подразделение Google).
  • Outline использует продвинутую технологию Shadowsocks, которая активно используется в Китае, потому что в отличие от многих других решений эффективно позволяет обходить великий китайский файрвол.
  • В 2018 году Outline прошел аудит Radically Open Security и Cure53, двух независимых организаций по цифровой безопасности, которые проверяют программное обеспечение на соответствие последним стандартам безопасности.

Вам не нужно разбираться в технических подробностях, чтобы начать пользоваться VPN — я настроил и оплатил серверы. Просто заполните форму, получите ключ доступа и инструкцию по подключению (я отправлю их на вашу электронную почту), а затем продолжайте свободно общаться и получать информацию в интернете, игнорируя все ограничения российского правительства.

Это безопасно?

Да, абсолютно.

  1. «Окно в Европу» использует надежную и проверенную технологию Outline (см. предыдущий ответ).
  2. Серверы «Окна в Европу» расположены в дата-центре на территории Европейского союза (Амстердам) вне досягаемости российского правительства и силовиков.
  3. Все взаимодействие с серверами происходит в полностью зашифрованном виде. Ни я, ни кто-либо на территории Российской Федерации не сможет узнать, какие данные вы отправляли и к каким ресурсам обращались.
  4. «Окно в Европу» не хранит и не анализирует историю ваших запросов, на серверах отключены все логи.

Какие есть ограничения?

В данный момент я готов выдавать ключи доступа с установленным лимитом месячного трафика в 25 Гб (обнуляется каждые 30 дней). Этого должно быть достаточно для просмотра почты, новостных ресурсов, пользования социальными сетями. При этом ресурсоемкие задачи (скачивание больших файлов, просмотр фильмов и т.п.) лучше делать с выключенным VPN. В будущем я постараюсь расширить канал.

Использование «Окна в Европу» для вас абсолютно бесплатно, я оплачиваю серверные мощности за свой счет и с помощью добровольных пожертвований.