Бесплатный и надежный VPN для тех, кому не все равно

О проекте

Привет, меня зовут Федор Горожанко, я родился и до последнего времени жил в Санкт-Петербурге, но 23 февраля мне пришлось покинуть Россию из-за преследования по делу Алексея Навального. А уже на следующий день началась война...

Вместе с наступлением на украинские города Путин начал массированные репрессии внутри собственной страны. Тысячи задержанных на мирных митингах, блокировка соцсетей и СМИ, называющих вещи своими именами, военная цензура. Заблокированы оказались Instagram, Facebook, Twitter и все независимые медиа. Российские власти угрожают блокировкой и YouTube. Без VPN получать доступ к достоверной информации с каждым днем становится труднее. Интернет в России перестал быть свободным.

Впервые я настроил VPN-сервер для личных нужд еще в 2018 году, когда Роскомнадзор начинал свои безуспешные попытки заблокировать Telegram. Тогда же я раздал и несколько ключей доступа своим друзьям и родственникам, чтобы оставаться с ними на связи. В последние дни все больше людей из тех, кто остался в России, обращаются ко мне за помощью. Я раздал еще несколько десятков ключей и понял, что эту помощь надо масштабировать.

Поэтому я открываю «Окно в Европу» — бесплатный VPN на серверах в Нидерландах для тех, кто остается в России и кому не все равно.

Зарегистрируйтесь в два клика, и я отправлю на вашу электронную почту ключ доступа и инструкцию по подключению. Использование VPN позволит избежать любых российских блокировок и цензуры. Вы сможете свободно и безопасно вести переписку, получать и распространять независимую информацию. Подключайтесь! Это бесплатно и надежно.